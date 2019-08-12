Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, один військовий поранений
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:
поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
в районі Павлополя – із застосуванням гранатометів різних систем;
неподалік Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 3 рази:
неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі Золотого-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Фото: ООС