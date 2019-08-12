Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, один військовий поранений

11 серпня збройні формування РФ та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:

поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;

в районі Павлополя – із застосуванням гранатометів різних систем;

неподалік Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Читайте також: ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню та десятки танків на окупованому Донбасі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 3 рази:

неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;

поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Золотого-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ООС