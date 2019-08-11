За останню добу окупанти 13 разів порушили "тишу": є загиблий та поранений

10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, ще 4-х обстрілів зазнали позиції наших захисників у районі угруповання "ПІВНІЧ".

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"Вчора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у штабі.

Там також додали, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.