Окупанти двічі порушили "тишу" - під Лебединським і Золотим-4

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберного кулемета", - зазначається у повідомленні.