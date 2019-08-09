Окупанти майже годину обстрілювали позиції ЗСУ під Лебединським

Майже годину російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Лебединського. Втрат серед українських захисників станом на 12.00 9 серпня немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби сьогодні, 9 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл. Після опівночі, з напрямку від окупованої Ужівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї протягом майже години по наших оборонцям Лебединського ”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, втрат внаслідок ворожого обстрілу серед українських військових немає.