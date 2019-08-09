До лав ЗСУ цьогоріч прийняли понад 21 тисячу контрактників
Укрінформ
На військову службу у 2019 році за контрактом у Збройних Силах України прийнято понад 21 тисячу осіб.
Про це поінформував заступник міністра оборони України Олег Шевчук під час прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, повідомили Укрінформу у пресслужбі Міноборони.
"У 2019 році на військову службу за контрактом у Збройних Силах України прийнято понад 21 тисячу осіб. У тому числі йдеться про більш ніж 1,5 тисячі офіцерів", – конкретизував він.
Заступник міністра додав, що протягом 2019 року тривають заходи щодо створення на базі військкоматів Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.