Контрактник має отримувати не менше 20 тисяч і надбавку - Хомчак

Військовослужбовець за контрактом має отримувати не менше 20 тисяч окладу та окремо - надбавку за виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це в інтерв'ю “АрміяInform” заявив начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

“Контрактник має отримувати не менше 20 тисяч гривень. Окремо — надбавка за виконання бойових завдань у районі ООС. Додам, що рівень грошового забезпечення не головний для молоді у виборі військової професії. Багатьох відштовхують від служби проблеми стосунків у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав, зокрема, на отримання власного житла”, - заявив Хомчак.

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Відповідаючи на питання щодо проблем у колективах, він підкреслив, що у випадку, якщо солдат зі своїм запитом звертається не до командира, а до волонтерів чи представників громадських організацій, то це свідчить про те, що певні проблеми солдата знаходяться поза увагою командирів. Однак, за словами Хомчака, це не означає, що проблеми існують у всіх бригадах ЗС України.

Також важливим, на його думку, є питання умов проживання військових у пунктах постійної дислокації. “Після важких і небезпечних місяців на передовій люди заслуговують на повноцінний відпочинок. Повинен бути затверджений командиром графік відпусток, і кожен має знати та планувати, коли зможе відпочити з сім’єю”, - наголосив Хомчак, додавши, що солдат і офіцер мають право на відпочинок, навіть коли в країні війна.

Фото: armyinform.com.ua