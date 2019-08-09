Баканов відвідав район проведення ООС

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов під час дводенної робочої поїздки на Донеччину відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Очільник СБУ відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Під час зустріч, зокрема, були окреслені ключові аспекти реформи СБУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Баканов побував у штабі ООС однієї з військових частин та селищі Широкине, що знаходиться на передовій лінії, і ознайомився з оперативною обстановкою в регіоні. Читайте також: Баканов запевняє, що СБУ на АрселорМіттал Кривий Ріг не тисне

Представники СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби.

Фото: ssu.gov.ua