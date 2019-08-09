Баканов відвідав район проведення ООС
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Укрінформ
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов під час дводенної робочої поїздки на Донеччину відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Очільник СБУ відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Під час зустріч, зокрема, були окреслені ключові аспекти реформи СБУ", - йдеться у повідомленні.
Представники СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби.
Фото: ssu.gov.ua