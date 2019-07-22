Баканов запевняє, що СБУ на АрселорМіттал Кривий Ріг не тисне

«Це точно не тиск на підприємство, ми просто перевіряємо ті факти, про які нам повідомили», - сказав Баканов.

Баканов уточнив, що в Кривому Розі був не один заявник стосовно порушень на підприємстві, це була група людей, які повідомили про завищений фон радіації на підприємстві. Він зауважив, що спершу ці особи повідомляли керівництву підприємства про це, але отримали у відповідь: «мовчіть, чи будете звільнені».

Начальник слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області Ігор Єна підтвердив, що діяльність підприємства наразі не зупинена. До цього він додав, що СБУ має інформацію про спроби керівництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» приховати сліди порушень на підприємстві.

За його словами зараз іде досудове слідство і СБУ проводить відповідні дослідження на підприємстві.

Пресконференція СБУ / Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, раніше Єна підтвердив, що працівники Служби безпеки під час слідчих дій на території «АрселорМіттал Кривий Ріг» виявили перевищення норм радіоактивного випромінювання. За його словами, під час обшуків співробітники підприємства перешкоджали повноцінному огляду обладнання.

20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників СБУ, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. За результатами обшуку було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

Екологи заявили, що перевищення рівня радіаційного випромінювання випадково зафіксував представник підрядної організації, не пов’язаної з роботами на ділянці МБЛ, коли проходив повз із увімкненим дозиметром.

Раніше Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї наради він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

У свою чергу в «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що готові в найкоротші терміни вжити заходів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.