Стали відомі імена чотирьох морпіхів, які загинули під Павлополем

Під час обстрілів окупантами українських позицій під Павлополем 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра і матрос Василь Курдов.

Як повідомляє “Новинарня”, усі загиблі бійці - із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У пресслужбі Чернігівського обласного військового комісаріату поінформували, що старший матрос Олександр Шарко – 1988 року народження.

Родом він із Козелецького району Чернігівської області. У бригаді був помічником гранатометника.

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Матрос Владислав Рак народився 1998 року. Родом з смт. Козелець на Чернігівщині.

У підрозділі морської піхоти служив гранатометником.

Солдат Сергій Шандра народився 1995 року. Із села Торчин Хмільницького району Вінницької області.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Сергія залишилася лише мама (батько помер рік тому) та сестра, яка з сім’єю проживає окремо.

Матрос Василь Курдов – із села Ганнівка Братського району Миколаївської області.

Нагадаємо, 6 серпня під Павлополем на Донбасі, незважаючи на “хлібне перемир’я”, окупанти обстріляли позиції українських військовослужбовців, які займалися інженерним облаштуванням. Стріляли з ручного протитанкового гранатомета, але, ймовірно, застосували мінометну міну 82-го калібру. Внаслідок цього обстрілу загинули чотири українські воїни зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Це перші бойові безповоротні втрати Об’єднаних сил у серпні 2019 року.

Того ж дня президент Володимир Зеленський закликав лідерів “нормандського формату” якомога швидше провести зустріч для врегулювання на Донбасі.

7 серпня президент скликав термінову нараду з силовиками після обстрілу українських позицій під Павлополем. Також Зеленський зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну через та попросив його “вплинути на бойовиків на Донбасі”.

Як відомо, на виконання рішення, ухваленого в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року вздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях було оголошено “режим тиші”, що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Перемир’я запровадили на необмежений термін.