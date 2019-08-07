Двоє з чотирьох загиблих бійців під Павлополем — уродженці Чернігівщини

Двоє з чотирьох загиблих 6 серпня в Донецькій області військовослужбовців - жителі Козелецького району Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА.

"Учора, 6 серпня, під час обстрілу в зоні проведення операції об’єднаних сил біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Серед них - двоє наших земляків з Козелеччини", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Волкер відреагував на вбивство чотирьох українських військових під Павлополем

Своє життя за незалежність України та спокій мирних територій поклали помічник гранатометника старший матрос Олександр Шарко 1988 р. н., та гранатометник матрос Владислав Рак 1998 р. н.

Облдержадміністрація висловлює глибоке співчуття рідним та близьким загиблих бійців.