Волкер відреагував на вбивство чотирьох українських військових під Павлополем
Про це Волкер написав у Twitter.
«Неймовірно засмучений новими порушеннями режиму припинення вогню, які призвели до вбивства чотирьох українських військових керованими Росією силами», - написав Волкер.
На думку спецпредставника США, особливо засмучує, що вбивство сталося у час, коли «український Президент робить жести, спрямовані на досягнення миру».
Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.