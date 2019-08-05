Червоний Хрест просять допомогти встановити тишу на Донбасі

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко обговорив з головою субделегації МКЧХ в Україні Сільвією Іццо питання опрацювання ефективних шляхів погодження режиму тиші для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.

«Очільник області Павло Кириленко зустрівся з головою Суб-делегації МКЧХ в Україні Сільвією Іццо. Під час зустрічі була розглянута можливість проведення спільного засідання з представниками ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, департаментів Донецької ОДА для опрацювання ефективних шляхів погодження режиму тиші для проведення ремонтних робіт на важливих інфраструктурних об’єктах», - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, погодження режиму тиші з боку представників окупаційної влади досі залишається проблематичним, внаслідок чого страждають люди, які живуть вздовж лінії зіткнення, часто - по її обидва боки.

«Зокрема, пів року лежить без руху тисяча тонн шлаку, яким мала б бути відсипана дорога до селища Травневе; без електрики залишається Опитне - зруйновані 7,3 км повітряних ліній; не розпочато ямковий ремонт доріг у низці прифронтових населених пунктів. Щоб розпочати роботи по цих об’єктах, потрібні гарантії безпеки - підтверджений режим тиші. Натомість його немає», - зазначив Кириленко.

У свою чергу Іццо заявила, що МКЧХ продовжить свої програми щодо допомоги населенню, зокрема, у прифронтовій зоні. Цієї зими коштом МКЧХ 4 тисячі домогосподарств будуть забезпечені паливом (брикетами) або грошима на його придбання.

Крім того, Червоний Хрест впроваджуватиме проєкти, які мають тривалий ефект.

Кириленко подякував представникам організації за дієву допомогу у вирішенні гострих проблем людей, які страждають від збройної агресії Росії проти Української держави на Донбасі.

Фото: пресслужба Донецької ОДА