П'ять років тому Мар'їнку звільнили від російської окупації

Цього дня, 5 років тому, українські військові звільнили Мар’їнку від російської окупації.

Мар’їнка — місто районного значення Донецької області, до території якого безпосередньо примикають західні околиці окупованого Донецька.

Улітку 2014 року за Мар’їнку точилися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене ЗСУ. Через рік російські найманці спробували повернути Мар’їнку під свій контроль, однак українські військові відбили атаку.

Той бій, 3 червня 2015 року, називають однієї з найуспішніших акцій ЗСУ, яка стала одночасно оборонною та контрнаступальною.

Проросійські бойовики кинули проти українських військових майже 1000 бійців — ядро усього донецького угруповання військ. Якби бойовики взяли Мар’їнку, стало б це загрозливим моментом для українських військ в Авдіївці, Пісках та стратегічної лінії фронту.

Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, і сили АТО дали адекватну відповідь ворогу. Того дня під Мар’їнкою було знищено 80 бойовиків, понад 100 поранено. Окрім того, знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника. Не обійшлось без втрат і з нашої сторони — внаслідок боїв загинуло 5 українських бійців, 39 були поранені.

Після подій літа 2015 року Мар’їнка стала фронтовим містом, адже поруч, а навіть частково в місті, були розташовані укріплення бойовиків — так звана «сіра зона», яка підходила впритул до позицій українських військових. Лише в червні 2019 року в штабі ООС повідомили, що сили ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці, таким чином, наразі у місті практично не залишилося територій підконтрольних проросійським бойовикам.