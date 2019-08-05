У Мар’їнці відзначили п'яту річницю визволення міста від російських окупантів

У прифронтовій Мар’їнці на Донеччині урочисто відзначили п'яту річницю визволення міста від російських окупантів. Загиблих при звільненні вшанували хвилиною мовчання.

Про це 5 серпня повідомили в пресслужбі Донецької військово-цивільній обласній адміністрації.

«Сьогодні у Мар’їнці відбувся урочистий захід «Повернемо своє», присвячений Дню визволення Мар’їнки від російської окупації. На свято зібрались жителі міста, громадськість, представники міської влади та військовослужбовці», - йдеться у повідомленні.

Урочистий захід "Повернемо своє" у Мар’їнці / Фото: Пресслужба Донецької облдержадміністрації

Заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін привітав містян зі святом, підкресливши, що дуже велику ціну українські військові заплатили за звільнення Мар’їнки, багато з них віддали своє життя за те, щоб Україна була незалежною.

До присутніх з вітальним словом звернулись військовослужбовці, які наразі боронять місто. Загиблих при звільненні Мар’їнки вшанували хвилиною мовчання.

Улітку 2014 року за Мар’їнку точилися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене підрозділами Збройних сил України. Через рік російські окупаційні війська та їхні найманці спробували повернути Мар’їнку під свій контроль, однак українські військові відбили атаку.