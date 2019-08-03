На Донбасі окупанти гатять із гранатометів, поранений боєць

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ, в результаті поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського, застосовуючи стрілецьку зброю; поряд Павлополя з напрямку Верхньошироківського, застосовуючи стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності ОТУ "Північ" позиції підрозділів ООС були обстріляні тричі: неподалік Кримського з напрямку Сокільника, застосовуючи стрілецьку зброю; околиці Майорська з напрямку Шахти 6-7, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю; в районі населеного пункту Південне з напрямку Шахти Гагаріна, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, зазначили у штабі ООС.

Фото: ООС