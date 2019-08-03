На приазовському напрямку окупанти обстріляли позиції морпіхів

"Морські піхотинці захищають одну з найнебезпечніших ділянок на приазовському напрямку. Противник знаходиться зовсім поруч. Нещодавно окупаційні війська цинічно знехтували перемир'ям та обстріляли позиції наших захисників. Вогонь вели переважно зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів", - зазначається в повідомленні.

Морські піхотинці захищають одну з найнебезпечніших ділянок на приазовському напрямку / Фото: ООС

Зараз, за даними ООС, обстановка нормалізувалась, хоча й залишається досить напруженою. Українські піхотинці постійно стежать за противником.

В штабі ООС розповіли, що у зоні відповідальності морпіхів є позиції, які окупанти обстрілюють відразу з трьох напрямків – з окупованих населених пунктів Пікузи, Верхньошироківського та Заїченка. Це дуже небезпечна ділянка на лінії зіткнення, адже лише 100 метрів віддаляють українських військових від ворога.

За даними штабу, нещодавно диверсійно-розвідувальна група РФ під покровом ночі зважилась на проникнення до позицій українських морпіхів, однак "декілька окупантів підірвались на власній міні".