На приазовському напрямку окупанти обстріляли позиції морпіхів

На приазовському напрямку окупанти обстріляли позиції морпіхів

Фото
Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації днями порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських морських піхотинців на приазовському напрямку.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Морські піхотинці захищають одну з найнебезпечніших ділянок на приазовському напрямку. Противник знаходиться зовсім поруч. Нещодавно окупаційні війська цинічно знехтували перемир'ям та обстріляли позиції наших захисників. Вогонь вели переважно зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів", - зазначається в повідомленні.

Морські піхотинці захищають одну з найнебезпечніших ділянок на приазовському напрямку / Фото: ООС

Зараз, за даними ООС, обстановка нормалізувалась, хоча й залишається досить напруженою. Українські піхотинці постійно стежать за противником.

В штабі ООС розповіли, що у зоні відповідальності морпіхів є позиції, які окупанти обстрілюють відразу з трьох напрямків – з окупованих населених пунктів Пікузи, Верхньошироківського та Заїченка. Це дуже небезпечна ділянка на лінії зіткнення, адже лише 100 метрів віддаляють українських військових від ворога.

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За даними штабу, нещодавно диверсійно-розвідувальна група РФ під покровом ночі зважилась на проникнення до позицій українських морпіхів, однак "декілька окупантів підірвались на власній міні".

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