Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Кримським, Майорськом і Мар’їнкою, поранений боєць

Від початку поточної доби в зоні ООС зафіксували три збройні провокації з боку російських окупаційних військ та їхніх найманців, в результаті одного українського військовослужбовця поранено.

Про це заявив у суботу на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00, в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому міномети заборонених калібрів противник не застосовував... Від початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення, та наразі отримує медичну допомогу", - зазначив Мотузяник.

Так, за його інформацією, під вогнем російських військових формувань перебували захисники Кримського, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а також оборонці н.п. Майорськ - там вони здійснили кілька пострілів по позиціях ЗСУ з підствольного гранатомета.

Читайте також: Два десятки офіцерів РФ вислали з окупованого Донбасу за розкрадання

Окрім того, за словами Мотузяника, російські війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС поблизу Мар’їнки, що на Донецькому напрямку.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню, наголосив речник Міноборони.

Фото: ООС