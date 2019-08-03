У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 165 авто

У суботу зранку в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у чергах очікують 165 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 30/40; «Мар’їнка» – 0/10; «Новотроїцьке» – 15/40; «Гнутове» – 20/10", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрилися вчасно та функціонують у штатному режимі.

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За минулу добу через КПВВ прослідували понад 43 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

Фото: Держприкордонслужба