Ремонт мосту у Станиці: глава військової адміністрації Луганщини назвав три проблеми

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький зустрівся з керівником Сєверодонецької філії Луганського офісу СММ ОБСЄ Мері Харріс для обговорення проблем, що заважають приступити до ремонту мосту в Станиці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Для початку інженерно-будівельних робіт необхідно забезпечити виконання трьох ключових етапів: 1) Розмінування прилеглої території. 2) Синхронний демонтаж бетонних захисних споруд. 3) Можливість проводити інженерно-будівельні роботи у режимі 24/7. Тільки переконавшись в абсолютній безпеці для людей, які будуть працювати над відновленням, можна починати роботи», - вважає Комарницький.

Згідно з домовленостями, досягнутими на переговорах у Мінську, процес демонтажу повинен відбуватися дзеркально з обох сторін. Щодня українська спеціальна техніка прибуває на КПВВ, щоб розібрати блоки, проте з іншого боку лінії розмежування такі дії відсутні.

Щоб не заважати роботі КПВВ «Станиця Луганська», пропонується здійснювати найбільш масштабні маніпуляції зі спецтехнікою та об’ємними конструкціями у неробочий час пункту пропуску. Це убезпечить громадян, які перетинають лінію розмежування.

«Сподіваюся на підтримку представників СММ ОБСЄ у переговорному процесі та якнайшвидше вирішення проблеми. Наближається зимова пора, тому нам вкрай необхідно розпочати ремонт», - зазначає керівник ЛОВЦА.

Як повідомляв Укрінформ, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.

Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

У середу, 31 липня, Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

За інформацією, оприлюдненою на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook, у період з 1 по 10 серпня 2019 року здійснюватиметься розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків. Зокрема, на ранок 2 серпня вже обстежено 0,13 га території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет.

Фото: Віталій Комарницький, facebook