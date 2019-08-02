Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Новоселівкою Другою і Нижньотеплим
Укрінформ
Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення зафіксовано два провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ.
По це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"О 07.25 від окупованого села Василівка противник відкрив вогонь з гранатометів по оборонцях Новоселівки Другої. З 08.20 ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі села Нижньотепле. Окупанти вели вогонь з напрямку від села Обозне. Втрат внаслідок ворожих збройних провокацій від початку доби серед наших героїв немає", - сказав він.
Гуцуляк також зауважив, що українські військові неухильно дотримуються “режиму тиші”.