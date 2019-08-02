У пунктах пропуску на Донбасі очікують у чергах 200 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 200 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 25/55; «Мар’їнка» – 0/40; «Новотроїцьке» – 20/40; «Гнутове» – 10/10», - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 41,9 тисяч осіб та 4,9 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото: ДПСУ