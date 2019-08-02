З початку року на житло для військових витратили понад 360 мільйонів

Державним бюджетом на 2019 рік на будівництво житла для військовослужбовців передбачено 833,4 млн грн. З них уже використано 364,5 млн грн.

Про це повідомив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов, передає кореспондент Укрінформу.

“З початку року Міноборони використало на будівництво житла військовослужбовцям 364 млн 500 тис. грн, і в тому числі з цих коштів 62 млн 500 тис. виплачено як компенсацію замість неотриманого житла. Загалом державним бюджетом на ці цілі передбачено на 2019 рік 833 млн 400 тис. грн”, - повідомив Салахов.

Він також наголосив, що фінансування будівництва здійснюється в плановому порядку і відповідно до затвердженого щомісячного розпису видатків держбюджету для Міністерства оборони.