У Полторака заявляють, що армія профінансована на 100%

Упродовж січня-липня 2019 року Міністерство оборони на утримання Збройних сил України отримувало щомісяця 100% коштів, передбачених помісячним розписом виконання видатків Держбюджету.

Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2019 році Міністерством оборони з урахуванням всіх змін, які були внесені до Держбюджету, передбачено 102,1 млрд грн. В тому числі 100 млрд 300 млн грн — це видатки загального фонду і 1,9 млрд — це видатки спеціального фонду. Протягом січня-липня Міністерство оборони за загальним фондом отримало 54,2 млрд грн, що становить 100% від плану фінансування. Тобто Міноборони на утримання Збройних сил отримує щомісяця 100% видатків, передбачених помісячним розписом виконання видатків Держбюджету", - заявив Салахов.

Зокрема, за його словами, на закупівлю військової техніки та озброєння з початку року ЗСУ отримали майже 4,5 млрд грн.

"Держбюджетом передбачено на ці цілі 10 млрд 133 млн грн. Станом на 1 липня 2019 р. ми отримали фінансування 4 млрд 447 млн 500 тис. грн. Фінансування отримано в повному обсязі і спрямоване на виконання відповідних програм закупівель військової техніки та озброєння", - повідомив Салахов.

Фото: armyinform