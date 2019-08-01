Окупанти не пускають українських саперів на інший бік мосту у Станиці

Бойовики ОРЛО не пускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на інший бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.

Про це йдеться у відео, оприлюдненому Станично-Луганською районною державною адміністрацією. Бойовики не пускають українських саперів на захоплену ними сторону мосту Станиці Луганської. Провести розмінування на іншій стороні мосту мають саме українські сапери. Читайте також: Українські сапери почали розмінування біля мосту у Станиці Спостерігач ОБСЄ передав представнику української сторони СЦКК, що члени незаконних збройних формувань не дозволять роботи на іншій стороні мосту.