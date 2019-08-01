Окупанти не пускають українських саперів на інший бік мосту у Станиці
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Укрінформ
Бойовики ОРЛО не пускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на інший бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.
Про це йдеться у відео, оприлюдненому Станично-Луганською районною державною адміністрацією.
Бойовики не пускають українських саперів на захоплену ними сторону мосту Станиці Луганської. Провести розмінування на іншій стороні мосту мають саме українські сапери.
Спостерігач ОБСЄ передав представнику української сторони СЦКК, що члени незаконних збройних формувань не дозволять роботи на іншій стороні мосту.