Військовим на Луганщині "відрізають" світло через борги

ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" знеструмило за борги 9 військових об’єктів в регіоні і погрожує продовжити відключення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби енергокомпанії у Facebook.

"ТОВ "ЛЕО" змушене від’єднати від енергопостачання військові формування на території Луганської області, що не сплачують за спожиту електроенергію... Вже знеструмлено 9 військових об'єктів у м. Щастя. Чергові відключення чекають на формування у м. Сватове, Біловодськ, Білокуракине, Попасна”, - заявили в компанії.

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За даними пресслужби, військові заборгували за електроенергію понад 6 млн грн.

"Спочатку вони намагалися користуватися електроенергією безобліково та безкоштовно, тепер, коли енергетиками проведені рейдові перевірки, не сплачуються кошти за використане навіть після укладення договорів на постачання", - стверджують в ЛЕО.