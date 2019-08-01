На Луганщині три райони залишилися без води

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" відключило від енергопостачання три водоканали в області за борги, у зв’язку з чим жителі трьох районів залишилися без води.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «ЛЕО» на своїй сторінці у Facebook.

“Три водоканали Луганщини знеструмлені від енергопостачання через велику заборгованість перед енергетиками. Мешканці трьох районів перебувають без води”, - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, Рубіжанський водоканал винен за електроенергію 23 млн грн; Кремінський - 9,5 млн грн, Лисичанський заборгував 142 млн грн.

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У компанії також додали, що засідання чергової обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ні до чого не призвели: жодних домовленостей чи пропозицій шляхів подолання кризової ситуації з боку водників не надійшло.