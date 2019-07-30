Негода залишила без світла 890 жителів Луганщини

На Луганщині 890 споживачів залишилися без електроенергії внаслідок негоди.

Про це у Facebook повідомляє ТОВ Луганське енергетичне об’єднання.

«Більше 890 споживачів Луганщини залишилися без світла. У результаті складних погодних умов пошкоджено лінію ВЛ-6 кВ приєднання 598 від ПС «Тошківка-35». Знеструмлено 10 ТП (трансформаторних підстанцій). с.Нижнє Попаснянського району частково перебуває без світла через сильну грозу», - йдеться у повідомленні.