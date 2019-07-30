Авдіївка відзначає п'яту річницю визволення від російських окупантів

Авдіївка відзначає 30 липня День визволення від російських військових формувань.

Про це повідомляє Укрінформ.

П'ять років тому військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями Правого сектору звільнили місто, яке утримувалося військовими формуваннями, підконтрольними Російській Федерації з квітня 2014 року.

Із п'ятою річницею визволення жителів Авдіївки привітав Голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Сердечно вітаю з 5-ю річницею звільнення міста від російської окупації. Саме 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом із бійцями Правого сектору звільнили Авдіївку, яка утримувалася російськими окупантами з квітня 2014 року”, - сказав спікер у привітанні.

Парубій наголосив, що для ворога цей рубіж був надзвичайно важливий, адже Авдіївка – частина донецько-макіївської агломерації, і позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу "Донецьк – Горлівка". Тут працює один із найбільших коксохімічних заводів у Європі – Авдіївський коксохімічний завод.

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“Доклавши неймовірних зусиль, наші військовики провели блискучу визвольну операцію. Місто нарешті повернулося під контроль української влади. Незважаючи на щільний вогонь з боку ворога, обійшлося без втрат. І нині ми вшановуємо хоробрих визволителів і гордих містян, котрі мужньо витримали жахи окупації й підтвердили своє прагнення жити в Українській вільній державі”, - наголосив Парубій.

Голова ВР відзначив, що нині Авдіївка починає жити мирним життям.

“Щиро бажаю всім вам миру, злагоди й віри в нашу остаточну і невідворотну перемогу!”, - зазначив у вітанні Парубій.