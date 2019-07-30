Авдіївка відзначає п'яту річницю визволення від російських окупантів

Авдіївка відзначає п'яту річницю визволення від російських окупантів

Укрінформ
Авдіївка відзначає 30 липня День визволення від російських військових формувань.

Про це повідомляє Укрінформ.

П'ять років тому військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями Правого сектору звільнили місто, яке утримувалося військовими формуваннями, підконтрольними Російській Федерації з квітня 2014 року.

 Із п'ятою річницею визволення жителів Авдіївки привітав Голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Сердечно вітаю з 5-ю річницею звільнення міста від російської окупації. Саме 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом із бійцями Правого сектору звільнили Авдіївку, яка утримувалася російськими окупантами з квітня 2014 року”, - сказав спікер у привітанні.

Парубій наголосив, що для ворога цей рубіж був надзвичайно важливий, адже Авдіївка – частина донецько-макіївської агломерації, і позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу "Донецьк – Горлівка". Тут працює один із найбільших коксохімічних заводів у Європі – Авдіївський коксохімічний завод.

Читайте також: На Донеччині відкрили два молодіжні центри

“Доклавши неймовірних зусиль, наші військовики провели блискучу визвольну операцію. Місто нарешті повернулося під контроль української влади. Незважаючи на щільний вогонь з боку ворога, обійшлося без втрат. І нині ми вшановуємо хоробрих визволителів і гордих містян, котрі мужньо витримали жахи окупації й підтвердили своє прагнення жити в Українській вільній державі”, - наголосив Парубій.

Голова ВР відзначив, що нині Авдіївка починає жити мирним життям.

“Щиро бажаю всім вам миру, злагоди й віри в нашу остаточну і невідворотну перемогу!”, - зазначив у вітанні Парубій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-