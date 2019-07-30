На Луганщині СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Представники української спецслужби встановили, що на тимчасово окупованій території Луганської області учасники незаконних збройних формувань зареєстрували “підприємство-двійник” на базі цілісного майнового комплексу заводу залізничного машинобудування. Виготовлену промислову продукцію зловмисники незаконно вивозили до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з отриманих прибутків представники фірми-двійника сплачували податки до бюджету так званої “ЛНР”.
У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження керівникам підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
“Також за матеріалами СБУ стосовно російських контрагентів захопленого терористами машинобудівного підприємства рішенням Ради національної безпеки і оборони застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи. Тривають слідчі дії”, - додали у пресслужбі.