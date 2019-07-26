Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Причепилівкою, поранений боєць

Збройні формування Російської Федерації та її найманці минулої доби порушили заборону на використання будь-якої зброї, тоді як ЗСУ дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС