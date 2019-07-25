Яну Червону посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, яким посмертно нагороджено загиблу в зоні ООС харків’янку Яну Червону, передано її родині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У приміщенні Харківської ОДА зібралися члени родини військової - мати, чоловік, діти, друзі та бойові побратими. Як пролунало у ході церемонії, Яну Червону посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2019 року.

Слова вдячності та підтримки близьким і рідним Яни Червоної висловили заступник військового комісара Харківського обласного військового комісара підполковник Микола Шарий та очільниця ОГА Юлія Світлична.

Як повідомляв Укрінформ, 2 квітня 2019 року під час обстрілу російськими окупаційними військами українських позицій з важкої артилерії поблизу Попасної, один зі снарядів влучив у бліндаж. Загинули Яна Червона та Олександр Мілютін.

Яна Червона у 2016 році добровільно вибрала службу в армії як спосіб захистити свою країну і свою родину, в тому числі двох дітей - восьмирічну доньку і десятирічного сина - від російської агресії. За свідченням побратимів, Яна Червона (позивний "Відьма") була справжнім бійцем, професійно володіла кулеметом, водночас вона була хорошим товаришем, могла підтримати бійців у тяжку хвилину, вселити в них впевненість у перемозі.

Фото: АрміяInform