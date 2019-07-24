Сили спецоперацій першими у ЗСУ отримали сертифікацію НАТО - Луньов

Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних сил України досягли сумісності з НАТО.

Про це заявив на брифінгу напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ССО першими серед інших видів військ Збройних сил досягли сумісності з НАТО та здобули сертифікацію НАТО на участь у операціях сил швидкого реагування", - сказав він.

За словами Луньова, Сили спецоперацій є самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені завдання, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних сил.

Командувач також повідомив, що представники ССО пройшли стажування у 14 країнах, беруть участь у міжнародних миротворчих операціях.

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Як повідомлялося, Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова Збройних сил України, заснована у січня 2016 року.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначають в Україні 29 липня згідно з указом Президента від 26 липня 2016 року.