Окупанти порушили "хлібне перемир'я" під Луганським, втрат немає

Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки, 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої троє окупантів загинули та один поранений.

Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС