Президент заявив про початок термінового розслідування загибелі двох військових
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочато термінове розслідування щодо двох загиблих українських військовослужбовців, які підірвалися на вибухівці, підкладеній диверсантами.
Про це глава держави заявив після голосування на одній з виборчих ділянок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Є одна проблема: загиблі люди через міну. Дві людини поранені, двох з нами вже не буде. З цього приводу розпочалося термінове розслідування. Це був не постріл, це була міна", - сказав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, на Луганщині у неділю, 21 липня, двоє військовослужбовців загинули та ще двоє отримали поранення унаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою, підкладеного диверсантами.