Міноборони презентувало власне інформагентство «АрміяInform»

Міністерство оборони України презентувало нову військово-медійну структуру —інформаційне агентство «АрміяInform».

Презентація відбулася в пресцентрі МОУ, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Завданням нашого інформагентства є підготовка і поширення інформаційно готового до використання, як медійними організаціями та структурами, так і індивідуальними споживачами інформаційного продукту власне мілітарного характеру. Агентство є військово-медійною структурою, що має всі належні спроможності до роботи у заявленому форматі. Тобто оперативно, якісно, доступно, достовірно, цікаво і в достатньому обсязі інформувати суспільство про життєдіяльність українського війська. Це ті основні процеси, які впливають на життя кожного українця», - розповів начальник інформагентства, військовий аналітик Геннадій Карпюк.

Він зазначив, що це інформагентство буде говорити про армію, як драйвер багатьох позитивних речей, які є реальністю сьогодення. За його словами, суспільству повинна подаватися проста, лаконічна інформація, яка буде всім зрозуміла, фахові коментарі повинні бути позбавлені незрозумілих термінізмів.

«Це активний етап націоутворення, патріотичного підйому, розвитку оборонно-промислового комплексу, і загалом орієнтованого на царину безпеки сегменту національної економіки», - наголосив Карпюк.

Він додав, що військові журналісти будуть представлені в усіх регіонах України, зокрема в районі ООС, інформуючи суспільство про діяльність Збройних Сил, а також про їх спротив російській агресії.

Як відомо, 1 березня 2016 року розпочало свою роботу військове радіо "Армія FM". Воно було започатковане МІністерством оборони України. Трансляція передач ведеться в мережі Інтернет та через супутник. Цільовою аудиторією є українські солдати, що перебувають у зоні проведення ООС.

Радіостанція мовить у військово-патріотичному форматі і охоплює Донецьку, Луганську і південь Херсонської області. Наприкінці липня 2018 року «Армія FM» отримала ліцензію цифрове радіомовлення стандарту T-DAB (DAB ) у Києві. У жовтні радіостанція почала транслюватись із Гірника у напрямку Донецька, отримавши новий дозвіл на тимчасове мовлення у зоні ООС.