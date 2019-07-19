Нова Каховка зустріла бійців 57-ої бригади з передової
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.
«19 липня у Новій Каховці урочисто зустріли особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на чолі з командиром бригади полковником Анатолієм Мішанчуком», - йдеться у повідомленні.
Жителі міста, учасники бойових дій АТО/ООС зібралися на центральній площі, щоб привітати своїх героїв, які проявили незламний бойовий дух під час виконання бойових завдань у Пісках, Опитному, Водяному, Орлівці, Красногорівці, Первомайському, Галицинівці у складі ОТУ «Схід» ООС, а сьогодні повернулися на місце постійної дислокації.
Привітав військовослужбовців бригади вдома, на Херсонщині, голова ОДА Юрій Гусєв. Він повідомив, що бригада отримає легковий автомобіль УАЗ-469 та медичне забезпечення.
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко назвав день повернення бригади на місце постійної дислокації по-справжньому історичним.
Із успішним виконанням бойового завдання бійців привітав командувач військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України Ігор Палагнюк.
Як раніше повідомляв Укрінформ, на честь загиблих військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка у Новій Каховці на Херсонщині відкрили Меморіальний комплекс.
Фото: Херсонська ОДА.