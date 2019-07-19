Нова Каховка зустріла бійців 57-ої бригади з передової

У Новій Каховці урочисто зустріли особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, що повернулися додому із зони операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«19 липня у Новій Каховці урочисто зустріли особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на чолі з командиром бригади полковником Анатолієм Мішанчуком», - йдеться у повідомленні.

Жителі міста, учасники бойових дій АТО/ООС зібралися на центральній площі, щоб привітати своїх героїв, які проявили незламний бойовий дух під час виконання бойових завдань у Пісках, Опитному, Водяному, Орлівці, Красногорівці, Первомайському, Галицинівці у складі ОТУ «Схід» ООС, а сьогодні повернулися на місце постійної дислокації.

Привітав військовослужбовців бригади вдома, на Херсонщині, голова ОДА Юрій Гусєв. Він повідомив, що бригада отримає легковий автомобіль УАЗ-469 та медичне забезпечення.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко назвав день повернення бригади на місце постійної дислокації по-справжньому історичним.

Із успішним виконанням бойового завдання бійців привітав командувач військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України Ігор Палагнюк.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на честь загиблих військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка у Новій Каховці на Херсонщині відкрили Меморіальний комплекс.

Фото: Херсонська ОДА.