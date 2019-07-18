У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 280 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 280 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 50/40; "Мар’їнка" – 10/60; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/30", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 44,8 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото: dpsu.gov.ua