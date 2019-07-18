Донбас: окупанти порушили "тишу" 15 разів, втрат немає

У середу, 17 липня, збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; тричі поряд Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета; два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Богданівки – із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Красногорівки – з великокаліберного кулемета; два рази в районі населеного пункту Піски – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: околиці Катеринівки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

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У результаті ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано, додали у штабі. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Фото: Операція об'єднаних сил