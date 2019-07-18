CБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень з так званої "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень з тимчасово окупованих районів Луганщини на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

«У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес мешканець Луганська, який має ліцензію для здійснення міжнародних пасажирських перевезень з безстроковим терміном дії, видану у 2013 році. Пізніше зловмисник зареєструвався як суб’єкт господарювання, отримав дозвільні документи у так званому «Министерстве транспорта ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Для організації нелегальних перевезень він «залучив» двох мешканців Києва. Автобуси з пасажирами прямували до РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону та в’їжджали в Україну через пункти пропуску.

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Співробітники СБ України також задокументували факти надання організатором матеріальної підтримки незаконним збройним формуванням терористичної організації «ЛНР». Він, зокрема, надавав транспортні засоби для перевезення бойовиків та сплачував «податки та збори» до бюджету псевдодержавного утворення.

Зазначається, що правоохоронці провели у Києві санкціоновані слідчі дії у житлових та нежитлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів кримінального провадження. За результатами обшуків вилучено документацію та інші речові докази, які підтверджують причетність зловмисників до організації незаконних перевезень.

Наразі трьом співучасникам протиправної схеми оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, накладено арешт на транспортний засіб, вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії.

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Операція проводилась співробітниками Служби безпеки України залученими до проведення ООС та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.