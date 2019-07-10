CБУ виявила у підполковника Нацгвардії російське громадянство

Співробітники військової контррозвідки СБУ викрили підполковника Національної гвардії України, який має громадянство Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Оперативники спецслужби задокументували, що у 2014 році чоловік, підтримуючи ідеологію так званого "русского міра", виїхав до тимчасово окупованого півострова "у пошуках кращої долі". Він отримав паспорт громадянина РФ, водійське посвідчення, став на військовий облік і у пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки у 1995 році у складі ЗС країни-агресора брав участь у бойових діях у Чечні", - йдеться у повідомленні.

Як встановили співробітники СБУ, в 2016 році підполковник влаштувався на військову службу до Головного управління Національної гвардії за сприяння колишнього керівництва НГУ. Він отримав допуск до державної таємниці та ініціативно звернувся до командування щодо направлення його в район проведення антитерористичної операції.

"Перебуваючи в штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлені вимоги режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції", - інформують у відомстві.

Для попередження витоку та розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, співробітники військової контррозвідки СБУ вилучили з незаконного обігу виявлені носії інформації, підполковника відсторонено від виконання службових обов’язків, отримані стосовно нього матеріали передано до органів досудового розслідування.

Фото: ssu.gov.ua