У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 230 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 230 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 15/35; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ пройшли 43,8 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.

Зазначається, на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Фото Держприкордонслужби