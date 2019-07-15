На Львівщині поховали загиблого бійця 24-ї механізованої бригади

На Львівщині попрощалися з 29-річним військовим Володимиром Салітрою, який 11 липня загинув у зоні ООС. Поховали його у рідному селі Волиця Жовківського району.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"Унаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером, у зоні проведення ООС загинув 29-річний військовослужбовець Володимир Салітра, мешканець села Волиця Жовківського району... Чин похорону героя здійснили сьогодні, 15 липня, у місцевому храмі села Волиця", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, Володимир Салітра служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Парастас за загиблим відбувся учора в селі Волиця у батьківській хаті героя. Окрім того, на площі Вічевій у місті Жовква організували віче-реквієм.

Фото: Львівської ОДА