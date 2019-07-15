Sea Breeze-2019: військові США трьома літаками відбули з Одеси

Американські учасники міжнародного навчання Sea Breeze-2019 відбули сьогодні трьома військово-транспортними літаками C-130 Herkules з Одеського аеропорту до США.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в дирекції міжнародного аеропорту.

"Особовий склад американських підрозділів, що брали участь у навчанні Sea Breeze-2019, відбув 15 липня з аеропорту на трьох військово-транспортних літаках C-130 Herkules. На борти, що прибули до Одеси в неділю, було також завантажено воєнне обладнання та спорядження. Третій Herkules взяв курс на США о 14 годині", - уточнили в аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі відбулась урочиста церемонія закриття навчання Sea Breeze-2019, що відрізнялося від усіх попередніх вищим рівнем складності.

Керівник навчання від української сторони - перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа високо оцінив спільні дії моряків країн-учасниць.

“Під час фотексу ми з американським колегою спостерігали в морі кораблі Північної Америки та Європи. Всі вони йшли в одному строю, виконували спільні завдання та діяли в повній взаємосумісності. Разом йшли кораблі майже всіх країн Чорного моря. Лише одна країна стояла десь віддалік — кораблі Чорноморського флоту РФ, що протягом навчання пильно стежили за нашими діями. Це дає нам змогу зрозуміти, хто на чиєму боці, хто на боці цивілізованого світу, а хто прагне знищення та нівелювання морського права. Проте я впевнений: разом ми робимо дуже велику справу, і тому перемога буде за нами”, - сказав Неїжпапа.

У навчанні взяли участь кораблі й підрозділи України, Сполучених Штатів Америки, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції. Загальна чисельність задіяного особового складу - понад три тисячі осіб, 33 кораблі та 27 літальних апаратів. Як і торік, навчання відбулися в північно-західній частині Чорного моря, в портах, аеропортах і на полігонах Одеської та Миколаївської областей.

"У навчанні Sea Breeze було продемонстровано високий рівень співпраці між США та регіональними союзниками й партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні, де російський негативний вплив є очевидним", - прокоментувала підсумки взаємодії флотів у своєму блозі командувач 6-го оперативного флоту ВМС США віцеадмірал Ліза Франчеті.