Росія доукомплектовує війська на Донбасі хворими на СНІД та гепатит

Командування російських окупаційних військ активізувало заходи з доукомплектування з’єднань і частин російських військ за рахунок призову раніше звільнених по дискредитації та за станом здоров’я.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, йдеться на сайті Міноборони.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало заходи з доукомплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ за рахунок призову, у т.ч. колишніх найманців, звільнених зі складу російських приватних військових компаній по дискредитації та за станом здоров’я (нарко- чи алкозалежність, гепатит, СНІД)", - сказав речник.

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За його словами, з початку липня збільшилась кількість осіб, що прибувають через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України з території Росії на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, розраховуючи отримати російське громадянство та документи про проходження військової служби у складі ЗС РФ, шляхом призову до лав російських окупаційних військ за запровадженою окупантами спрощеною процедурою.