Командувач флоту ВМС США підбила підсумки Sea Breeze-2019

Навчання Sea Breeze продемонстрували високий рівень співпраці між США та регіональними союзниками та партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні, де російський негативний вплив є очевидним.

Про це йдеться в блозі Командувача 6-го оперативного флоту ВМС США, віце-адмірала Лізи Франчеті, повідомляє сайт Міноборони.

"Навчання Sea Breeze надали безліч унікальних можливостей для набуття нових знань і навичок, і продемонстрували високий рівень співпраці між США та нашими регіональними союзниками і партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні. У цьому театрі бойових дій ми розглядаємо загрози з усіх 360 градусів і наполегливо працюємо над тим, щоб персонал і сили були навчені та готові ефективно діяти на всіх морських флангах НАТО", — написала Франчеті.

Вона нагадала, що з моменту заснування в 1997 році Sea Breeze за підтримки США та України зосереджені на кількох військових напрямках: протидія незаконній діяльності на морі, протиповітряна оборона, протичовнова оборона, контроль ушкоджень, пошуково-рятувальні та десантні операції.

Віце-адмірал впевнена, що у нинішню епоху протистояння великих сил, військово-морські сили країн НАТО і союзників віддані принципу надійного стримування.

"Одним з моїх основних обов’язків як оперативного командувача є продовження військової співпраці в регіоні для досягнення наших спільних цілей безпечного, стабільного морського середовища. Особливо це стосується чорноморського регіону, де російський негативний вплив є не тільки очевидним, але й поширеним. Американські військово-морські сили в Європі, Альянс НАТО та наші партнери в чорноморському регіоні прагнуть постійно підвищувати оперативну сумісність з метою сприяння безпеці та стабільності. Немає кращого способу зробити це, ніж проводити разом на морі багатосторонні навчання, такі як Sea Breeze", — додала Франчеті.

Фото: Міноборони