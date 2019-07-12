“Гвоздики”, міномети й БМП: Sea Breeze 2019 завершують бойові стрільби

На заключному етапі міжнародних навчань «Сі Бриз-2019» зведена артилерійська група підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України і США провели бойові стрільби.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"У стрільбах взяли участь мінометні розрахунки, екіпажі самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», бойових машин піхоти, а також розрахунки протитанкових засобів", - йдеться у повідомленні.

Основною метою в процесі проведення стрільб стала організація взаємодії між різними вогневими засобами для ефективного і прицільного ведення вогню. Кожній батареї і розрахунку було поставлено конкретне завдання і визначені цілевказівки. При цьому, за ввідними керівника навчань режим вогню змінювався. Стрільба велась по різних мішенях, з різної відстані як із закритих позицій, так і прямою наводкою.

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Для знищення цілей підрозділи використовували дані артилерійської розвідки та коригувальників стрільби. Велику увагу було приділено відпрацюванню нормативів щодо виходу на рубіж ведення вогню, підготовці гармат і мінометів до стрільби, зміні позицій і відходу на запасний рубіж.

Всі розрахунки успішно впоралися з поставленими завданнями і продемонстрували в ході стрільб хорошу злагодженість і майстерність.

Sea Breeze 2019: стрільби морпіхів / Фото: Юлій Зозуля. Укрінформ