“Гвоздики”, міномети й БМП: Sea Breeze 2019 завершують бойові стрільби
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
"У стрільбах взяли участь мінометні розрахунки, екіпажі самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», бойових машин піхоти, а також розрахунки протитанкових засобів", - йдеться у повідомленні.
Основною метою в процесі проведення стрільб стала організація взаємодії між різними вогневими засобами для ефективного і прицільного ведення вогню. Кожній батареї і розрахунку було поставлено конкретне завдання і визначені цілевказівки. При цьому, за ввідними керівника навчань режим вогню змінювався. Стрільба велась по різних мішенях, з різної відстані як із закритих позицій, так і прямою наводкою.
Для знищення цілей підрозділи використовували дані артилерійської розвідки та коригувальників стрільби. Велику увагу було приділено відпрацюванню нормативів щодо виходу на рубіж ведення вогню, підготовці гармат і мінометів до стрільби, зміні позицій і відходу на запасний рубіж.
Всі розрахунки успішно впоралися з поставленими завданнями і продемонстрували в ході стрільб хорошу злагодженість і майстерність.
Sea Breeze 2019: стрільби морпіхів / Фото: Юлій Зозуля. Укрінформ