У пунктах пропуску на Донбасі очікують в чергах 200 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 200 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Мар’їнка» – 10/70; «Новотроїцьке» – 10/70; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби доби через КПВВ прослідувало 38,1 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото: ДПСУ