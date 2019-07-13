Поліція показала наслідки обстрілу Золотого-4

У м. Золоте-4, що на Луганщині, внаслідок, обстрілу окупантів пошкоджено житловий будинок, власниця якого на той момент знаходилася вдома.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

"Унаслідок обстрілу із великокаліберного кулемету зі сторони тимчасово окупованого м. Золоте-5 було пошкоджено будинок 75-річної жінки по вул. Стандартна, м. Золоте-4", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, які прибули за викликом, провели огляд місця події та вилучили кулю, що пробила стіну будинку наскрізь. Власниця будинку, яка під час обстрілу знаходилась у сусідній кімнаті, на щастя, не постраждала.

Даний факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258 КК України «Терористичний акт».