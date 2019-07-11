Окупанти 42 рази порушили “тишу”, один військовий загинув, дев’ятеро поранених

Збройні формування РФ 42 рази порушили режим припинення вогню. З них 28 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд Кам’янки – з міномету калібру 82 мм;

два рази неподалік Новотроїцького – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного гранатомету;

тричі поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

два рази поряд Березового – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Гранітного – з протитанкового ракетного комплексу;

в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету;

поблизу Богданівки – з міномету калібру 120 мм;

поряд Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

два рази околиці Тарамчука - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Лебединське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 20 разів:

тричі поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм;

поряд Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

неподалік Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм;

в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 120 мм;

три рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Золотого-3 – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд Попасної - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

неподалік Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;

два рази в районі населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі околиці Новозванівки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету;

два рази поряд Новолуганського – з артилерії калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм, зенітної установки та озброєння БМП;

неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 мм.

Як повідомляє штаб, в результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення та 2 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 10 липня сім окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

два рази поряд Тарамчука – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:

неподалік Новолуганського – з міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.