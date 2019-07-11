Окупанти 42 рази порушили “тишу”, один військовий загинув, дев’ятеро поранених
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
поряд Кам’янки – з міномету калібру 82 мм;
два рази неподалік Новотроїцького – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного гранатомету;
тричі поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
два рази поряд Березового – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних гранатометів;
двічі неподалік Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці Гранітного – з протитанкового ракетного комплексу;
в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету;
поблизу Богданівки – з міномету калібру 120 мм;
поряд Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
два рази околиці Тарамчука - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
в районі населеного пункту Лебединське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 20 разів:
тричі поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм;
поряд Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
неподалік Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм;
в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 120 мм;
три рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Золотого-3 – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поряд Попасної - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
неподалік Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;
два рази в районі населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
двічі околиці Новозванівки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Хутора Вільного – з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету;
два рази поряд Новолуганського – з артилерії калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм, зенітної установки та озброєння БМП;
неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 мм.
Як повідомляє штаб, в результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення та 2 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 10 липня сім окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
два рази поряд Тарамчука – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;
поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:
неподалік Новолуганського – з міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;
околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.