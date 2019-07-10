Донбас: Україна втратила одного бійця, п’ятеро - поранені та травмовані

Станом на 19.00 середи, 10 липня, російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення та 2 – бойове травмування.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби ворог шістнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського – з міномета калібру 120 мм; поряд Кам'янки з напрямку Василівки – з міномета калібру 82 мм; околиці Новотроїцького з напрямку Докучаєвського – з міномета калібру 82 мм; в районі населеного пункту Старогнатівка з напрямку Новоласпи – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета; поблизу Пісків з напрямку Веселого – з автоматичного гранатомета; поряд Березового з напрямку Ясного – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Широкиного з напрямку Саханки – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гранітне з напрямку Нової Мар'ївки – з протитанкового ракетного комплексу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу Кримського: з напрямку Сокольники – з артилерійської системи калібру 122 мм та з напрямків Донецького та Смілого – з мінометів калібру 82 мм; поряд Причепилівки з напрямку Донецького – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Новотошківського з напрямку Кіровського – з артилерійської системи калібру 122 мм; у районі населеного пункту Луганське з напрямку Логвиного – з міномета калібру 120 мм; неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення та 2 – бойове травмування.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.